Choc des minis gaillards: Boxe anglaise (Gymnase Lavoisier)

Passage Guynemer Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Challenge des clubs de boxe.

Au programme

Assaut educatif

Restauration et buvette

Boutique du club

Organisé par Boxe Académie Brive.

De 10h à 18h. .

Passage Guynemer Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Choc des minis gaillards: Boxe anglaise (Gymnase Lavoisier) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-04 par Brive Tourisme