CHOCOTTES ET CHAMALLOWS – THEATRE A L’OUEST Caen

CHOCOTTES ET CHAMALLOWS Début : 2026-10-19 à 11:00. Tarif : – euros.

Ce soir c’est la pleine lune et sur le campement des louveteaux garous la grande veillée spéciale chocottes se prépare. Pour cette grande soirée, la cheffe Clark a tout prévu pour faire trembler les petits scouts autour du feu : chamallows grillés, chansons, histoires… mais c’était sans compter sur Kevin, le jeune assistant qui n’aime pas du tout Halloween et préfère rigoler plutôt que frissonner. À travers l’univers de la veillée, Chocottes et Chamallows montre à petits et grands que tout le monde peut avoir peur de quelque chose et qu’exprimer cette émotion permet de la traverser et de ne plus en avoir peur ! Un spectacle plein d’humour et de chamallows pour toute la famille à partir de 3 ans. A partir de 3 ans. Autrice : Claire Traxelle Mise en scène : Thierry James avec Aymeric Alexandre et Jade Molinier

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14