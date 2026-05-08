Caen

Vide grenier place Saint Sauveur

Place Saint-Sauveur Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le vide-grenier organisé par l’Association des Amis de la place Saint Sauveur à Caen se tiendra sur la place Saint Sauveur.

Il est exclusivement ouvert aux particuliers. Ce vide-grenier se déroulera sur l’une des plus belles places de Caen, il réunit les particuliers avec 70 exposants qui proposer

Le vide-grenier organisé par l’Association des Amis de la place Saint Sauveur à Caen se tiendra sur la place Saint Sauveur.

Il est exclusivement ouvert aux particuliers. Ce vide-grenier se déroulera sur l’une des plus belles places de Caen, il réunit les particuliers avec 70 exposants qui proposeront tous types d’objets.

Des vêtements, de la décoration, des disques vinyles, des livres et des jouets ….

Avis aux chineurs !

Informations pratiques

Place Saint-Sauveur

Réservé aux particuliers

Renseignements et informations au 06 46 35 91 28 .

Place Saint-Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 46 35 91 28 bertrand.bds@gmail.com

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English : Vide grenier place Saint Sauveur

The garage sale organised by the Association des Amis de la place Saint Sauveur in Caen will be held on the Place Saint Sauveur.

It is open exclusively to private individuals. This garage sale will take place on one of Caen’s most beautiful squares, bringing together private individuals and 70 e…

L’événement Vide grenier place Saint Sauveur Caen a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Caen la Mer