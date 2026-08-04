CHŒUR ACCENTUS — INSULA ORCHESTRA — LAURENCE EQUILBEY HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CHŒUR ACCENTUS — INSULA ORCHESTRA — LAURENCE EQUILBEY

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:00:00

fin : 2026-12-08 22:00:00

Date(s) :

2026-12-08

Corpus fabuleux, les cantates de Bach composent une cathédrale musicale.

Quant au Magnificat, il réalise une synthèse des styles musicaux de l’époque. La remarquable distribution vocale réunie autour du Chœur accentus et d’Insula orchestra nous offre un éclairage saisissant de ces pages uniques dans l’histoire de la musique. .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A magnificent body of work, Bach’s cantatas form a musical cathedral.

L’événement CHŒUR ACCENTUS — INSULA ORCHESTRA — LAURENCE EQUILBEY Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE