CHŒUR ACCENTUS — INSULA ORCHESTRA — LAURENCE EQUILBEY HALLE AUX GRAINS Toulouse
mardi 8 décembre 2026 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CHŒUR ACCENTUS — INSULA ORCHESTRA — LAURENCE EQUILBEY
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08 22:00:00
Date(s) :
2026-12-08
Corpus fabuleux, les cantates de Bach composent une cathédrale musicale.
Quant au Magnificat, il réalise une synthèse des styles musicaux de l’époque. La remarquable distribution vocale réunie autour du Chœur accentus et d’Insula orchestra nous offre un éclairage saisissant de ces pages uniques dans l’histoire de la musique. .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A magnificent body of work, Bach’s cantatas form a musical cathedral.
L’événement CHŒUR ACCENTUS — INSULA ORCHESTRA — LAURENCE EQUILBEY Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- LE CIRCUIT ÉNIGME OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Toulouse 4 août 2026
- CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 4 août 2026
- Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse 4 août 2026
- NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse 4 août 2026
- CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT LA CAVE POÉSIE Toulouse 4 août 2026