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CHŒUR DE CHAMBRE DE PERPIGNAN Théâtre de l’Archipel Perpignan

vendredi 14 mai 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan

CHŒUR DE CHAMBRE DE PERPIGNAN Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 14 mai 2027
Fin
vendredi 14 mai 2027
Heure de début
12:30:00
Lieu
Théâtre de l'Archipel
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

CHŒUR DE CHAMBRE DE PERPIGNAN

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-14 12:30:00
fin : 2027-05-14

Date(s) :
2027-05-14

Au Théâtre de l’Archipel le Carré Quarante ans de chant choral en partage. Le Chœur de Chambre de Perpignan célèbre son anniversaire avec un programme éclectique, traversant les siècles et les styles, nourri par une exigence et une passion intactes.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@theatredelarchipel.org

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English :

At the Théâtre de l’Archipel—Le Carré: Forty Years of Sharing Choral Music. The Perpignan Chamber Choir celebrates its anniversary with an eclectic program that spans centuries and styles, fueled by an unwavering commitment to excellence and passion.

L’événement CHŒUR DE CHAMBRE DE PERPIGNAN Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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