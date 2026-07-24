CHŒUR DE CHAMBRE DE PERPIGNAN Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

CHŒUR DE CHAMBRE DE PERPIGNAN

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-14 12:30:00

fin : 2027-05-14

Date(s) :

2027-05-14

Au Théâtre de l’Archipel le Carré Quarante ans de chant choral en partage. Le Chœur de Chambre de Perpignan célèbre son anniversaire avec un programme éclectique, traversant les siècles et les styles, nourri par une exigence et une passion intactes.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

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English :

At the Théâtre de l’Archipel—Le Carré: Forty Years of Sharing Choral Music. The Perpignan Chamber Choir celebrates its anniversary with an eclectic program that spans centuries and styles, fueled by an unwavering commitment to excellence and passion.

L’événement CHŒUR DE CHAMBRE DE PERPIGNAN Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME