Choeur de couleurs – Compagnie Ratibus, Eglise de Tortefontaine, Tortefontaine

Informations pratiques

Choeur de couleurs – Compagnie Ratibus Samedi 12 septembre, 15h00 Eglise de Tortefontaine Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Les artistes se posent en campagne, yeux grand ouverts et toute ouïe sur ce qui autour d’eux est, se passe, se chante. Ils s’échangent leurs pinceaux, les prêtent aux passants… en toute liberté et connivence.

Ces oeuvres collectives trouveront place dans les deux communes et y resteront.

Eglise de Tortefontaine Place de l’église – Tortefontaine (62) Tortefontaine 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Pluie.Oiseaux/?locale=fr_FR »}]

Peintures collectives, réactives et participatives Pas-de-Calais

DR