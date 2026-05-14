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Chœur d’enfants et d’ados Le petit chœur Auditorium de l’école de musique Parthenay

Chœur d’enfants et d’ados Le petit chœur Auditorium de l’école de musique Parthenay

Chœur d’enfants et d’ados Le petit chœur Auditorium de l’école de musique Parthenay mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Auditorium de l'école de musique

Adresse : 19 Avenue du Président Wilson

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:10:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Chœur d’enfants et d’ados Le petit chœur

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:10:00
fin : 2026-05-20 16:25:00

Date(s) :
2026-05-20

Venez nombreux découvrir le Chœur d’enfants et d’ados Le petit chœur .

Pour ce qui concerne le répertoire, les possibles sont grands ouverts, les esthétiques variées au gré des projets et des collaborations à venir. Nous explorerons ainsi un large panel pouvant aller des chants traditionnels d’ici et d’ailleurs, jusqu’au rap ou d’autres cultures récentes.

Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran.   .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45  ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

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L’événement Chœur d’enfants et d’ados Le petit chœur Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine

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