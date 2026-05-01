Concert Camel A Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Camel A Le Coupe Gorge Parthenay samedi 16 mai 2026.
Parthenay
Concert Camel A
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Camel A accompagné de 3 musiciens. Camel Arioui est un artiste accompli qui, depuis plus de 15 ans, tisse sa toile musicale à travers des
concerts, déployant avec authenticité tout son talent de mélodiste et d’auteur. Surnommé Camel A, il a eu l’honneur d’assurer les premières parties d’artistes tels que Jacques Higelin, Sanseverino, Olivia Ruiz, Louis Bertignac, Alain Leprest, Manu Katché, Kent, La Rue Kétanou, Zebda, Thomas Fersen, Aldebert, et bien d’autres. Camel A représente une mosaïque métissée, à l’image des cultures qu’il côtoie, des musiques qu’il mélange et des rencontres inspirantes qui nourrissent son œuvre. Son univers musical que ce soit en formule intimiste ou en formation, reflète cette diversité, offrant une expérience unique à son public. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Camel A
L’événement Concert Camel A Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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