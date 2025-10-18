Choeur Moravski, les voix de l’Ukraine, entre ferveur, espoir et résistance Eglise-cathédrale Saint-Vincent Mâcon
lundi 9 novembre 2026 · Eglise-cathédrale Saint-Vincent · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Choeur Moravski, les voix de l’Ukraine, entre ferveur, espoir et résistance
Eglise-cathédrale Saint-Vincent 27-29 Rue Lamartine, 71000 Mâcon Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09 18:30:00
fin : 2026-11-09
Date(s) :
2026-11-09
Direction Olena Radko
Moravski s’affirme aujourd’hui comme un véritable ambassadeur culturel de l’Ukraine, distingué sur la scène internationale et notamment récompensé par un premier prix au concours Chorus Inside Spain en 2023. L’ensemble déploie un répertoire ample et habité, qui embrasse aussi bien les musiques sacrées et anciennes que les expressions contemporaines et populaires de la tradition ukrainienne. Le chœur a conservé un souvenir particulièrement fort de ses tournées en France en 2022 puis en 2023. De ces échanges sont nés de précieux liens avec les choristes français d’À Cœur Joie, nourrissant de part et d’autre le désir de prolonger cette fraternité musicale.
À la suite de l’invasion de leur pays, ces chanteurs se sont donnés pour mission de représenter l’Ukraine à l’international ils ont effectué plusieurs tournées en Europe pour témoigner et collecter des dons afin de répondre aux besoins de la population ukrainienne.
En partenariat avec A Chœur Joie Bourgogne Franche-Comté .
Eglise-cathédrale Saint-Vincent 27-29 Rue Lamartine, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com
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English : Choeur Moravski, les voix de l’Ukraine, entre ferveur, espoir et résistance
L’événement Choeur Moravski, les voix de l’Ukraine, entre ferveur, espoir et résistance Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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