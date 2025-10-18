Choeur Moravski, les voix de l’Ukraine, entre ferveur, espoir et résistance Eglise-cathédrale Saint-Vincent Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Choeur Moravski, les voix de l’Ukraine, entre ferveur, espoir et résistance

Eglise-cathédrale Saint-Vincent 27-29 Rue Lamartine, 71000 Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 18:30:00

fin : 2026-11-09

Date(s) :

2026-11-09

Direction Olena Radko

Moravski s’affirme aujourd’hui comme un véritable ambassadeur culturel de l’Ukraine, distingué sur la scène internationale et notamment récompensé par un premier prix au concours Chorus Inside Spain en 2023. L’ensemble déploie un répertoire ample et habité, qui embrasse aussi bien les musiques sacrées et anciennes que les expressions contemporaines et populaires de la tradition ukrainienne. Le chœur a conservé un souvenir particulièrement fort de ses tournées en France en 2022 puis en 2023. De ces échanges sont nés de précieux liens avec les choristes français d’À Cœur Joie, nourrissant de part et d’autre le désir de prolonger cette fraternité musicale.

À la suite de l’invasion de leur pays, ces chanteurs se sont donnés pour mission de représenter l’Ukraine à l’international ils ont effectué plusieurs tournées en Europe pour témoigner et collecter des dons afin de répondre aux besoins de la population ukrainienne.

En partenariat avec A Chœur Joie Bourgogne Franche-Comté .

Eglise-cathédrale Saint-Vincent 27-29 Rue Lamartine, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com

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English : Choeur Moravski, les voix de l’Ukraine, entre ferveur, espoir et résistance

L’événement Choeur Moravski, les voix de l’Ukraine, entre ferveur, espoir et résistance Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès