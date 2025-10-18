Visite guidée « Vallon des Rigolettes » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Visite guidée « Vallon des Rigolettes »

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

2025-10-18

Par Pierre-Jean Carpentiero, ancien Directeur des espaces verts de la Ville de Mâcon.

La visite guidée permet de découvrir la diversité végétale de l’espace Nature du vallon des Rigolettes, parc de 4 hectares situé au cœur de Mâcon. Vous pourrez y côtoyer et connaître l’histoire d’une centaine de variétés d’arbres, collection unique dans la région mâconnaise. Vous porterez également un regard nouveau, celui du botaniste, sur une sélection d’œuvres du musée.

Durée 1h30 / Public ados-adultes. .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

