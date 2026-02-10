Balade & Yoga MJC Héritan Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Balade & Yoga

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Expérimentez une autre approche de cette discipline avec une balade ponctuée de pratique de Yoga, dans les hauteurs du Mâconnais.

Un grand bol d’air pour se vider la tête et faire le plein d’énergie.

Matériel à apporter une tenue confortable, des chaussures de randonnée, une bouteille d’eau.

Rendez-vous à la Roche de Vergisson, parking P3.

Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Balade & Yoga

L’événement Balade & Yoga Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès