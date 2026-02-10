Balade & Yoga MJC Héritan Mâcon
dimanche 13 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Balade & Yoga
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Expérimentez une autre approche de cette discipline avec une balade ponctuée de pratique de Yoga, dans les hauteurs du Mâconnais.
Un grand bol d’air pour se vider la tête et faire le plein d’énergie.
Matériel à apporter une tenue confortable, des chaussures de randonnée, une bouteille d’eau.
Rendez-vous à la Roche de Vergisson, parking P3.
Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Balade & Yoga
L’événement Balade & Yoga Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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