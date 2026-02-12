Fantastic Picnic Cueillir l’instant Musée des Ursulines Mâcon

Mâcon

Fantastic Picnic Cueillir l’instant

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12 14:00:00

Date(s) :

2026-09-12

A l’ombre du cloître, la nature s’invite au musée des Ursulines ! L’herbaliste Martine Dussauge et l’association Les petites cantines vous proposent une cuisine végétale et créative pour découvrir autrement les fleurs créées par Vincent Fournier et savourer de nombreuses plantes locales, sauvages ou cultivées. Composez votre pique-nique à partir des produits présentés sur les étals et installez-vous sur place pour le déguster en bonne compagnie. Oserez-vous porter un accessoire végétal ?

Tarifs selon consommation. Tout public. Durée 2h. Sur réservation avant le 10 septembre 2026.

En préambule, une balade commentée à la découverte des plantes sauvages locales et de leurs usages est organisée à 10h avec Martine Dussauge. Cette activité est à réserver à part. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fantastic Picnic Cueillir l’instant

L’événement Fantastic Picnic Cueillir l’instant Mâcon a été mis à jour le 2026-06-12 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)