Portes ouvertes 2026 Jardins de Cocagne de Mâcon Jardins de Cocagne de Mâcon Mâcon
samedi 12 septembre 2026 · Jardins de Cocagne de Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Portes ouvertes 2026 Jardins de Cocagne de Mâcon
Jardins de Cocagne de Mâcon 636 Chemin de l’Aérodrome Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Profitez d’une visite des cultures (départ des visites à 14h,15h,16h et 17h) et d’un marché de producteurs bio.
Retrouvez la liste des producteurs présents sur notre site internet
Une occasion unique de soutenir l’agriculture biologique et locale. Nous fêtons cette année nos 28 ans, venez les célébrer à nos côtés et échanger avec nous sur l’avancé de notre futur déplacement à Replonges. .
Jardins de Cocagne de Mâcon 636 Chemin de l’Aérodrome Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 22 05 91
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English : Portes ouvertes 2026 Jardins de Cocagne de Mâcon
L’événement Portes ouvertes 2026 Jardins de Cocagne de Mâcon Mâcon a été mis à jour le 2026-07-28 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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