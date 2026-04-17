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Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin Eglise Saint-Brice Aÿ-Champagne

Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin Eglise Saint-Brice Aÿ-Champagne samedi 9 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Brice

Adresse : 2 impasse de la grande place

Ville : 51160 Aÿ-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 15 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Aÿ-Champagne

Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin

Eglise Saint-Brice 2 impasse de la grande place Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10

Tout public
Le Choeur VocAlYse prépare un programme autour de la Rapsodie in Blue de Georges Gershwin et de la musique anglo-américaine: des extraits de la comédie West Side Story de Leonard Bernstein, la Little Jazz Mass de Bob Chilcott, Adiemus de Karl Jenkins…

Pianistes Dominique Taboureaux, Patricia Harpaille
Percussionniste Sébastien Goussard
Direction Dominique Arnaud   .

Eglise Saint-Brice 2 impasse de la grande place Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 6 63 84 45 04 

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English : Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin

L’événement Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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