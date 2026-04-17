Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin Eglise Saint-Brice Aÿ-Champagne
Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin Eglise Saint-Brice Aÿ-Champagne samedi 9 mai 2026.
Aÿ-Champagne
Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin
Eglise Saint-Brice 2 impasse de la grande place Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Tout public
Le Choeur VocAlYse prépare un programme autour de la Rapsodie in Blue de Georges Gershwin et de la musique anglo-américaine: des extraits de la comédie West Side Story de Leonard Bernstein, la Little Jazz Mass de Bob Chilcott, Adiemus de Karl Jenkins…
Pianistes Dominique Taboureaux, Patricia Harpaille
Percussionniste Sébastien Goussard
Direction Dominique Arnaud .
Eglise Saint-Brice 2 impasse de la grande place Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 6 63 84 45 04
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English : Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin
L’événement Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne