Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin Eglise Saint-Brice Aÿ-Champagne

Aÿ-Champagne

Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin

Eglise Saint-Brice 2 impasse de la grande place Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Tout public

Le Choeur VocAlYse prépare un programme autour de la Rapsodie in Blue de Georges Gershwin et de la musique anglo-américaine: des extraits de la comédie West Side Story de Leonard Bernstein, la Little Jazz Mass de Bob Chilcott, Adiemus de Karl Jenkins…

Pianistes Dominique Taboureaux, Patricia Harpaille

Percussionniste Sébastien Goussard

Direction Dominique Arnaud .

Eglise Saint-Brice 2 impasse de la grande place Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 6 63 84 45 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin

L’événement Chœur VocAlYse Voyage autour de Gershwin Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne