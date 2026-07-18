Chœurs de clarinettes Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

samedi 26 septembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Auditorium Marcel Landowski

Élèves et professeurs du conservatoire

Ensemble de clarinettes composé des élèves et professeurs du conservatoire

Le samedi 26 septembre 2026

de 13h00 à 14h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T16:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T13:00:00+02:00_2026-09-26T14:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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