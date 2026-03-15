Choisissez vos BD ! Cernay
samedi 12 septembre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Choisissez vos BD !
15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Ami(e)s de la BD, venez partager un moment d’échange et de bonne humeur autour d’un café. En partenariat avec la librairie Tribulles, choisissez les prochaines BD qui viendront enrichir le fonds de la médiathèque.
Ami(e)s de la BD, venez partager un moment d’échange et de bonne humeur autour d’un café. En partenariat avec la librairie Tribulles, choisissez les prochaines BD qui viendront enrichir le fonds de la médiathèque. .
15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr
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English :
Comic book fans, come join us for a chance to chat and have some fun over coffee. In partnership with Tribulles Bookstore, help us choose the next comic books to add to the library’s collection.
L’événement Choisissez vos BD ! Cernay a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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