Choral Evensong, The American Cathedral in Paris, Paris

Choral Evensong Dimanche 21 juin, 17h00 The American Cathedral in Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

L’office des vêpres chantées, souvent considéré comme le joyau de la tradition anglicane, est une tradition musicale séculaire qui trouve ses racines en Angleterre au XVIe siècle, lorsque Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury sous Henri VIII, s’inspira des offices existants des complies et des vêpres pour créer un nouveau service de prière du soir.

Le chœur de la Cathédrale episcopalienne de la Sainte-Trinité vous convie à un concert liturgique précieux et enthousiasmant, toustes sont les bienvenu·e·s !

The American Cathedral in Paris 23 avenue George V Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Île-de-France +33 1 53 23 83 95 https://amcathparis.com/ https://fr.linkedin.com/company/the-american-cathedral-in-paris;http://youtube.com/theamericancathedralinparis;http://www.instagram.com/amcathparis;http://www.facebook.com/amcathparis L’église cathédrale de la Sainte-Trinité, mieux connue comme la Cathédrale américaine de Paris, est le siège de l’évêque pour la Convocation des églises épiscopales en Europe et l’église paroissiale d’une communauté de foi dynamique. Notre culte reflète notre conviction profonde que tous peuples sont liés dans le Christ. La communauté de la cathédrale est multilingue, multinationale, sédentaire et de passage. Nous sommes une paroisse qui accorde de l’importance à la liturgie et à la musique, à la Parole et à une Eucharistie accueillante. Nos programmes de culte et de mission reflètent l’évolution de l’éthique de la Cathédrale : flexible, communautaire et inclusive.

L’office des vêpres chantées, souvent considéré comme le joyau de la tradition anglicane, est une tradition musicale séculaire qui trouve ses racines en Angleterre au XVIe siècle, lorsque Thomas de …

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