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AGENDA · Salins-les-Bains

Chorale Appassionata La Grande Saline Salins-les-Bains

samedi 17 octobre 2026 · La Grande Saline · Salins-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Grande Saline
Adresse
3 place des salines
Ville
39110 Salins-les-Bains
Département
Jura
Tarif

Salins-les-Bains

Chorale Appassionata

La Grande Saline 3 place des salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Concert

Plus d’information à venir   .

La Grande Saline 3 place des salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92  accueil@grande-saline.com

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English : Chorale Appassionata

L’événement Chorale Appassionata Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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