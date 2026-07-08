Chorale Appassionata La Grande Saline Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Chorale Appassionata

La Grande Saline 3 place des salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Concert

Plus d’information à venir .

La Grande Saline 3 place des salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

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English : Chorale Appassionata

L’événement Chorale Appassionata Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA