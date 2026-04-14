Chorale de l’atelier Giono, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux

Chorale de l’atelier Giono Jeudi 18 juin, 15h00 Echoppe seniors Billaudel Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T15:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T15:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

40 passionnés de chant viennent partager leur passion

Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0800625885 »}]

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