Chorale de l’atelier Giono, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux
Chorale de l’atelier Giono, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux jeudi 18 juin 2026.
Chorale de l’atelier Giono Jeudi 18 juin, 15h00 Echoppe seniors Billaudel Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T15:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T15:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00
40 passionnés de chant viennent partager leur passion
Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0800625885 »}]
Concert concert bordeaux
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