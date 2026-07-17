Chorale de l’institut Confucius Montpellier, Musée Fabre, Montpellier

Informations pratiques

Chorale de l’institut Confucius Montpellier 19 et 20 septembre Musée Fabre Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

La chorale des enfants de l’Institut Confucius de Montpellier interprète deux chansons chinoises, accompagnée par leur professeur.

Cette découverte musicale de la culture chinoise précède la visite libre de l’exposition « Guimet+ Chine ».

Durée : 15 minutes.

Rendez-vous dans la cour de l’hôtel de Cabrières-Sabatier-d’Espeyran.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

La chorale des enfants de l’institut Confucius de Montpellier chante

Guimet+© Musée Fabre Montpellier 3M