Chorale Féministe « Las Bombas », La commanderie, Poucharramet
samedi 17 octobre 2026 · La commanderie · Poucharramet
Informations pratiques
Chorale Féministe « Las Bombas » Samedi 17 octobre, 17h00 La commanderie Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Las Bombas est un collectif vocal engagé basé à Carbonne et Toulouse. Nous chantons pour porter haut la cause des femmes et les luttes intersectionnelles dans un registre éclectique « aussi vivant aussi vorace » que nous !
La commanderie 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
Chorale Féministe « Las Bombas »
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