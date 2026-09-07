Chorale Féministe « Las Bombas », La commanderie, Poucharramet

Informations pratiques

Chorale Féministe « Las Bombas » Samedi 17 octobre, 17h00 La commanderie Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Las Bombas est un collectif vocal engagé basé à Carbonne et Toulouse. Nous chantons pour porter haut la cause des femmes et les luttes intersectionnelles dans un registre éclectique « aussi vivant aussi vorace » que nous !

La commanderie 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Chorale Féministe « Las Bombas »