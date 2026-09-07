Expo : Queers des champs, les LGBTQIA+ existent aussi en milieu rural, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet
jeudi 1 octobre 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet
Informations pratiques
Expo : Queers des champs, les LGBTQIA+ existent aussi en milieu rural 1 – 29 octobre, les jeudis Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-29T09:30:00+01:00 – 2026-10-29T10:00:00+01:00
Journaliste et photographe de presse spécialisée dans le monde agricole et rural, Justine Bonnery explore depuis un an les multiples visages de la ruralité contemporaine : Drag Queens et Kings d’Occitanie, Fiertés Rurales dans la Vienne, festival Queers des champs dans l’Aude… À travers ces portraits d’habitant.es engagé.es, ses images racontent la diversité de nos campagnes, des instants de visibilité, de fierté et de liberté en milieu rural. Justine est membre de l’agence de photographes Hans Lucas.
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
Journaliste et photographe de presse spécialisée dans le monde agricole et rural, Justine Bonnery explore depuis un an les multiples visages de la ruralité contemporaine. expo queer
aucun
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