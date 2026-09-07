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Expo : Queers des champs, les LGBTQIA+ existent aussi en milieu rural, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

jeudi 1 octobre 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet

Expo : Queers des champs, les LGBTQIA+ existent aussi en milieu rural, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre »
Adresse
7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet
Ville
31370 Poucharramet
Département
Haute-Garonne
Tarif
entrée libre

Expo : Queers des champs, les LGBTQIA+ existent aussi en milieu rural 1 – 29 octobre, les jeudis Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-29T09:30:00+01:00 – 2026-10-29T10:00:00+01:00

Journaliste et photographe de presse spécialisée dans le monde agricole et rural, Justine Bonnery explore depuis un an les multiples visages de la ruralité contemporaine : Drag Queens et Kings d’Occitanie, Fiertés Rurales dans la Vienne, festival Queers des champs dans l’Aude… À travers ces portraits d’habitant.es engagé.es, ses images racontent la diversité de nos campagnes, des instants de visibilité, de fierté et de liberté en milieu rural. Justine est membre de l’agence de photographes Hans Lucas.

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Journaliste et photographe de presse spécialisée dans le monde agricole et rural, Justine Bonnery explore depuis un an les multiples visages de la ruralité contemporaine. expo queer

aucun

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