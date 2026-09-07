Informations pratiques

« L’Ogresse poilue » théâtre musical avec masques et marionnettes

FAMILIAL Samedi 17 octobre, 16h00 La commanderie Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Conte musical avec masques et marionnette

Tout public à partir de 6 ans

Durée : 50 min

De et avec Mélodie Pareau et Antonin Durécu

Composition musicale et interprétation : Antonin Durécu

Librement inspiré de l’album jeunesse éponyme de Fabienne Morel et Deborah Di Gilio aux éditions Syros ainsi que du conte « La fausse grand-mère » d’Italo Calvino

Où il est question…

…de la faim, celle qui fait sortir des sentiers battus, qui réveille l’ogresse poilue, qui nous mène sur le chemin de l’amour…

…de poils, ceux qui protègent du froid, qui réveillent notre côté sauvage, qui se dressent en cas de danger, ceux de l’ogresse…

…de la liberté, de choisir son chemin, de se tromper, de dire des méchancetés, de jouer avec la mort, avec la vie…

La mama Cécilia et sa fille Chiara, aiment beaucoup les crêpes, tellement qu’elles ne mangent que ça (la mère nous expliquera pourquoi). Mais un jour la mama Cécilia en a assez et envoie sa poêle à crêpes magique à sa mère, la Maminna, qui vit de l’autre côté de la forêt touffue où se cache l’Ogresse Poilue.

Chiara, la petite fille, habitée par son désir irrésistible de crêpes, bravera ses peurs et les légendes locales en traversant la forêt interdite. Elle croisera dans son périple un fleuve solitaire ainsi qu’une vieille chèvre et échappera de justesse à l’Ogresse Poilue.

La commanderie 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Conte musical avec masques et marionnette, Tout public à partir de 6 ans.