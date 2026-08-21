CHORALE GRAIN D’PHONIE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe
mardi 15 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe
Informations pratiques
CHORALE GRAIN D’PHONIE Mardi 15 septembre, 16h00 Maison de quartier du Moulin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T17:30:00+02:00
Vous avez envie de chanter dans une chorale avec dautres personnes? Rejoignez lensemble vocal « grain dphonie »
Le chant enchante le quotidien. Il permet de se libérer, de sexprimer, de tout simplement se sentir bien. En plus dêtre une activité divertissante, le chant en groupe a des bienfaits sur la santé et les relations sociales. Si vous avez envie que ce petit plaisir devienne un élément à part entière dans votre vie, il est grand temps de rejoindre « grain dphonie » ! Un chef de chur vous accompagnera.
Cest une discipline ouverte à tous. Les principaux prérequis sont lassiduité et lenvie de chanter.
Renseignements au 03.28.59.97.20
Inscriptions à l’accueil
Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Chorale grain’phonie
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