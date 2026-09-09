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GYM DOUCE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

jeudi 10 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe

GYM DOUCE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier du Moulin
Adresse
rue du westhoek grande-synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord

GYM DOUCE Jeudi 10 septembre, 15h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T15:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T15:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:00:00+02:00

La gym douce est une activité physique légère et accessible à tous, qui vise à entretenir le corps sans brusquer les articulations ni provoquer de fatigue excessive. Elle combine des mouvements lentsétirementsexercices de respiration et parfois de relaxation.

Renseignements au 03.28.59.97.20

Inscriptions à l’accueil

Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
gym douce pour tout âge

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