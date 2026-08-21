CHORALE GRAIN D’PHONIE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

Informations pratiques

CHORALE GRAIN D’PHONIE Mardi 22 septembre, 16h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T16:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T16:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:30:00+02:00

Vous avez envie de chanter dans une chorale avec dautres personnes? Rejoignez lensemble vocal « grain dphonie »

Le chant enchante le quotidien. Il permet de se libérer, de sexprimer, de tout simplement se sentir bien. En plus dêtre une activité divertissante, le chant en groupe a des bienfaits sur la santé et les relations sociales. Si vous avez envie que ce petit plaisir devienne un élément à part entière dans votre vie, il est grand temps de rejoindre « grain dphonie » ! Un chef de chur vous accompagnera.

Cest une discipline ouverte à tous. Les principaux prérequis sont lassiduité et lenvie de chanter.

Renseignements au 03.28.59.97.20

Inscriptions à l’accueil

Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Chorale grain’phonie