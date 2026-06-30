CHORALE HARMONIUM BASILQUE DE LA DAURADE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CHORALE HARMONIUM

BASILQUE DE LA DAURADE 1 Place de la Daurade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 21:15:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez découvrir la chorale américaine Harmonium Choral Society pour un concert gratuit à la basilique Notre-Dame-de-la-Daurade à Toulouse !

Fondée en 1979 et dirigée par Anne Matlack, Harmonium est reconnue pour l’excellence de ses interprétations, la richesse de son répertoire et la vitalité de sa programmation. L’ensemble, composé de plus de 100 choristes bénévoles et de 25 chanteurs de chambre, réunit des profils très divers dans une même ambition artistique faire vivre une musique chorale exigeante, ouverte sur le monde et accessible à tous et toutes.

Ce concert à Toulouse promet un beau moment de musique et de partage, fidèle à la devise de la chorale Music That Unites Us. .

BASILQUE DE LA DAURADE 1 Place de la Daurade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come discover the American choir Harmonium Choral Society at a free concert at the Notre-Dame-de-la-Daurade Basilica in Toulouse!

L’événement CHORALE HARMONIUM Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE