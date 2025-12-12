Chorale pop participative Envie de chanter – Marco Avallone Théâtre de la Concorde Paris

On va chanter tous ensemble !

Chanter en s’amusant, juste ou moins juste, en rythme ou moins, mais ensemble !

Un répertoire éclectique et accessible à toutes et tous, avec des impros collectives, des vocalises, un peu de technique vocale et beaucoup de tubes, de chansons et de comédies musicales.

Le Théâtre de la Concorde ouvre sa grande salle de théâtre pour la remplir de décibels et de fête !

Chorale pop participative, sans connaissances musicales nécessaires, animée par Marco Avallone, ténor et chef de chœur, avec la chorale Envie de Chanter.

En cas de fausses notes, le Théâtre de la Concorde niera les avoir entendues.

Plus d’informations sur la chorale Envie de Chanter

Avec la chorale pop participative, Marco Avallone transforme la scène en un espace de fête, de souffle et de voix mêlées. Ici, pas besoin de solfège ni de justesse parfaite, juste l’envie de chanter ensemble ! Et si chanter était la meilleure manière de se retrouver ?

Du mercredi 21 janvier 2026 au mercredi 11 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo