Choralines Korholen concert a capela Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Choralines Korholen concert a capela

Jeudi 25 juin 2026 à partir de 14h30. Église Saint-Vincent Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Entre les marais salants de Guérande et les falaises des Baux-de-Provence, les Choralines Korholen tissent un pont musical entre Bretagne et Provence. Chants bretons, tradition et patrimoine se mêlent dans un hommage aux Seigneurs des Baux.

Entre les terres salées de la presqu’île guérandaise et les falaises calcaires des Baux-de-Provence, une mélodie inattendue se dessine. Les Choralines Korholen, chorale bretonne au répertoire aussi riche que varié, s’apprêtent à faire résonner les murs des Baux d’une chanson en hommage à ses Seigneurs. Un clin d’œil musical entre deux terres où l’histoire, la culture et la passion du chant se répondent, comme un écho entre l’Atlantique et la Méditerranée. Jeudi 25 juin à 14h30, Église Saint-Vincent.





Les Choralines Korholen, cœur de sel en breton, est une chorale polyphonique mixte fondée en 1988 sur la presqu’île guérandaise. Espace de convivialité avant tout, elle unit une quarantaine de choristes (16 hommes et 25 femmes) répartis en quatre pupitres équilibrés sopranes, alti, ténors et basses. Dirigée depuis 2010 par Christophe Vincent, diplômé du conservatoire national de musique de Nantes, elle incarne l’alliance du plaisir de chanter et de l’amitié partagée.



Son répertoire, à la fois équilibré et éclectique, puise dans les chants bretons, français et étrangers, mêlant tradition et modernité. Spécialisée dans la découverte et la promotion des chants traditionnels et contemporains de Bretagne, de la mer, ainsi que du patrimoine profane et religieux de France et d’ailleurs, la chorale se distingue par son attachement à transmettre la culture bretonne, si présente dans la toponymie locale. Des œuvres classiques (Mozart, Bach, Haendel, Albinoni) aux morceaux plus modernes, elle séduit un public toujours plus large.



Pour ce concert, les Choralines Korholen rendront un hommage particulier aux Baux-de-Provence et à ses Seigneurs, à travers des chansons célébrant leur puissance. .

Église Saint-Vincent Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Between the salt marshes of Guérande and the cliffs of Les Baux-de-Provence, the Choralines Korholen build a musical bridge between Brittany and Provence. Breton songs, tradition, and heritage blend together in a tribute to the Lords of Les Baux.

L’événement Choralines Korholen concert a capela Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baux de Provence