Chorégies d’Orange Concert cinéma Renaud Capuçon Théâtre Antique d’Orange Orange
Chorégies d’Orange Concert cinéma Renaud Capuçon Théâtre Antique d’Orange Orange samedi 18 juillet 2026.
Orange
Chorégies d’Orange Concert cinéma Renaud Capuçon
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Imaginé pour toucher tous les publics, ce concert réunira des mélodies que chacun a déjà fredonnées et qui ont accompagné des scènes inoubliables de chefs-d’œuvre du 7e art.
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Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 24 24
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English :
Designed to appeal to all audiences, this concert will bring together melodies that everyone has already hummed, accompanying unforgettable scenes from masterpieces of the 7th art.
L’événement Chorégies d’Orange Concert cinéma Renaud Capuçon Orange a été mis à jour le 2025-12-05 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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