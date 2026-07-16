Informations pratiques

« Choreography of State » de Tania El Khoury 8 – 10 octobre Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Tarif plein : 25€

Tarif Pass Chaillot / Pass Chaillot Groupe : 17€

Tarif Pass Chaillot Jeune : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T18:30:00+02:00 – 2026-10-10T19:30:00+02:00

Et si l’écriture chorégraphique pouvait produire la preuve des abus de pouvoir et de la violence d’État ? C’est le postulat de Tania El Khoury au fil d’une installation-performance combinant textes, vidéos, documents et performance en direct basée sur une partition de mouvements. L’artiste libanaise y documente des cas spécifiques de répression, dont elle démontre le caractère systémique.

Avec Choreography of State, Tania El Khoury aborde la chorégraphie comme une forme d’analyse, qui lui permet de mettre à jour un schéma : ce qui est perçu comme un ensemble de cas isolés et accidentels de violence perpétrée par l’État est en réalité conceptualisé et répété selon une dramaturgie calculée. Pour cela, l’artiste rassemble les différentes formes sous lesquelles la chorégraphie est notée et archivée – textes descriptifs ou poétiques, dessins schématiques, systèmes d’analyse du mouvement, vidéo – et les utilise pour annoter un même incident. Dans l’espace de l’installation, la diffusion de ces éléments sur un écran coexiste avec la performance, plaçant le public en position de témoin, en situation de vigilance.

Ce projet est le nouveau chapitre d’une œuvre qui – depuis plus de dix ans – travaille l’interactivité avec le public et rend visibles les abus de pouvoir qui façonnent nos vies quotidiennes et politiques. Tania El Khoury a ainsi abordé les violences de genre dans Maybe If You Choreograph Me, You Will Feel Better (2011) ou l’instrumentalisation politique du réseau électrique libanais avec The Search for Power (2018). Pour Choreography of State, elle s’inspire notamment de témoignages recueillis pendant la révolution égyptienne, où des activistes soupçonnaient que les violences sexuelles de masse étaient organisées par l’État. Au fil de son activation dans différentes villes et pays, le projet sera adapté – en collaboration avec des artistes et activistes locaux – pour documenter des cas spécifiques de répression et créer ainsi une mémoire collective de la violence étatique, avec le langage du mouvement.

Vincent Théval

Tania El Khoury / Biographie

Tania El Khoury crée des performances et des installations qui se concentrent sur l’interaction avec le public, et s’intéresse au potentiel éthique et politique de ces rencontres. Son travail a été traduit dans de nombreuses langues et proposé dans 32 pays. Elle a également reçu plusieurs prix, parmi lesquels : le Soros Art Fellow 2019, le titre de Production exceptionnelle du Bessie Award, le prix international d’art vivant, le prix du Total Theatre Innovation et le prix Arches Brick.

Tania El Khoury détient un doctorat en Performance Studies du Royal Holloway de l’Université de Londres. Elle a été invitée en comme directrice de festival au Bard College du Centre d’arts vivants Fisher.

En 2018, une enquête sur son travail intitulée Ear-whispered : works by Tania El Khoury s’est déroulée à Philadelphie. Tania est associée au collectif d’artistes du Forest Fringe au Royaume-Uni, et est aussi co-fondatrice du groupe Dictaphone au Liban, un collectif de recherche et de performance visant à questionner notre rapport à la ville, et à redéfinir son espace public.

En avril et mai 2026, elle bénéficie du dispositif Chaillot Fabrique, une résidence de création soutenue par la Fondation BNP Paribas.

Plus d’informations à venir sur notre site internet

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11-Novembre, 75116 Paris Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 01 53 65 30 00 https://theatre-chaillot.fr/fr https://www.instagram.com/theatrechaillot/;https://www.facebook.com/theatre.chaillot;https://vimeo.com/chaillot;https://www.tiktok.com/@theatre_chaillot;https://www.linkedin.com/company/th%C3%A9%C3%A2tre-national-de-chaillot/ [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/choreography-state-tania-el-khoury »}, {« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0218/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0218&EventId=1710&request=QcE+w0WHSuBQMpsjSY4ol/xOunNtETpTXQhsq/fl76k4aje1IlBY1NVd0SIeGE8N1eQqBL1TXBZFdvQ+NjnpwQ== »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre-chaillot.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 53 65 30 00 »}] [{« link »: « https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/choreography-state-tania-el-khoury »}] Chaillot – Théâtre national de la Danse est l’un des cinq théâtres nationaux français et le seul à porter un projet construit autour et à partir de la danse. Placé sous la tutelle du ministère de la Culture, il est dirigé depuis avril 2021 par le chorégraphe Rachid Ouramdane.

Installé au cœur du Palais de Chaillot, le Théâtre National de Chaillot, qui est devenu en 2016 Chaillot – Théâtre national de la Danse, est une des institutions culturelles les plus prestigieuses de Paris, non seulement pour la place unique qu’il occupe dans l’histoire du spectacle vivant – notamment dans la grande aventure du Théâtre national populaire fondé par Firmin Gémier, puis porté et développé par une personnalité mythique, Jean Vilar – mais aussi dans celle de la France et du monde puisque c’est dans la grande salle du théâtre que fut signée, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme. Adresse

Chaillot – Théâtre national de la Danse

1, place du Trocadéro et du 11-Novembre

75116 Paris

Venir en transport en commun

• Entrée Trocadéro

Métro lignes 6 et 9 – Arrêt Trocadéro

Bus 22, 30, 32 et 63 – Arrêt Trocadéro

• Entrée Jardins

Bus 72 – Arrêt Pont d’Iéna

Bus 30 et 82 – Arrêt Varsovie

Venir en vélo

• Parking à vélos : 38 avenue Kléber

• Stations vélib : place Iéna

Venir en voiture et vous garer

• Dépose minute

En raison du chantier de la mairie de Paris, le dépose-minute est provisoirement autorisé sur l’avenue Gustave V de Suède.

Il est interdit d’y stationner.

• Stationnements à proximité

Parking Zenpark : 29 bis rue Saint-Didier

Parking Indigo Passy : 78 rue de Passy

Parking Passy Chahu : 19 rue de Passy

Parking Kléber Longchamp : 65 avenue Kléber

Spectateurs à mobilité réduite ou utilisateurs de fauteuil roulant, veuillez consultez notre site internet pour plus d’informations sur l’accès à l’établissement.

Et si l’écriture chorégraphique pouvait produire la preuve des abus de pouvoir et de la violence d’État ? C’est le postulat de Tania El Khoury au fil d’une installation-performance combinant textes, …

©Nour Annan