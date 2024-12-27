Chouans du Haut Anjou, en avant ! Route de Daon Les Hauts-d’Anjou

Chouans du Haut Anjou, en avant !

Route de Daon Marigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

2026-06-12

Spectacle « Chouans du Haut-Anjou, en avant ! » proposé les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026 à Marigné, les Hauts d’Anjou..

De nombreux bénévoles seront mobilisés les 12 et 13 juin 2024 pour présenter leur spectacle en plein Air « Chouans du Haut Anjou, en avant ! ». Qu’ils soient sous les projecteurs ou derrière, ils auront tous à cœur de vous proposer une prestation de qualité dont les bénéfices financeront la restauration du patrimoine de la commune. .

Route de Daon Marigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 84 39 73 66 ahpmarigne@gmail.com

English :

Show « Chouans du Haut-Anjou, en avant! » on Friday June 12 and Saturday June 13, 2026 at Marigné, les Hauts d’Anjou…

German :

Show « Chouans du Haut-Anjou, en avant! », die am Freitag, den 12. und Samstag, den 13. Juni 2026 in Marigné, den Hauts d’Anjou, angeboten wird.

Italiano :

Mostra « Chouans du Haut-Anjou, en avant! » venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026 a Marigné, les Hauts d’Anjou…

Espanol :

Espectáculo « Chouans du Haut-Anjou, en avant! » el viernes 12 y sábado 13 de junio de 2026 en Marigné, les Hauts d’Anjou…

