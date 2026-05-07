Randonnée Champigné pour une étoile et un espoir Rue du Stade Les Hauts-d’Anjou

Les Hauts-d’Anjou

Randonnée Champigné pour une étoile et un espoir

Rue du Stade Champigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Randonnée pédestre et course à pied organisée pour soutenir l’association Des étoiles dans la mer le 21 juin 2026 au départ de la Salle Gala, Champigné.

Rejoignez nous à Champigné le Dimanche 21 juin pour une marche et des courses solidaires .

Au programme

• Marche 6 km

• Courses 6 km ou 11 km

Départ du stade à 9h30

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis ! .

Rue du Stade Champigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 98 39 14 pouruneetoileetunespoir49@gmail.com

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English :

Walk and run in support of the Des étoiles dans la mer association on June 21, 2026, starting from Salle Gala, Champigné.

L’événement Randonnée Champigné pour une étoile et un espoir Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Anjou bleu