Randonnée Champigné pour une étoile et un espoir Rue du Stade Les Hauts-d’Anjou
Randonnée Champigné pour une étoile et un espoir Rue du Stade Les Hauts-d’Anjou dimanche 21 juin 2026.
Les Hauts-d’Anjou
Randonnée Champigné pour une étoile et un espoir
Rue du Stade Champigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Randonnée pédestre et course à pied organisée pour soutenir l’association Des étoiles dans la mer le 21 juin 2026 au départ de la Salle Gala, Champigné.
Rejoignez nous à Champigné le Dimanche 21 juin pour une marche et des courses solidaires .
Au programme
• Marche 6 km
• Courses 6 km ou 11 km
Départ du stade à 9h30
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis ! .
Rue du Stade Champigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 98 39 14 pouruneetoileetunespoir49@gmail.com
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English :
Walk and run in support of the Des étoiles dans la mer association on June 21, 2026, starting from Salle Gala, Champigné.
L’événement Randonnée Champigné pour une étoile et un espoir Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Anjou bleu
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