Guinguette la Pause d’été Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou
Guinguette la Pause d’été Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou samedi 27 juin 2026.
Les Hauts-d’Anjou
Guinguette la Pause d’été
Châteauneuf-sur-Sarthe 1 Rue des Moulins Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-22 2026-09-19
Offrez-vous une pause le temps d’une soirée d’été proposée près des bords de Sarthe à Châteauneuf-sur-Sarthe.
La Guinguette installée près des bords de Sarthe à Châteauneuf-sur-Sarthe propose une programmation de concerts et de spectacles variés. Laissez-vous tenter pour y faire une pause cet été et profitez des prestations sur place pour une pause gourmande ou rafraîchissement (buvette et snacks, planches apéro de la table de Nini).
-Samedi 27 Juin Soirée Latino (animation DJ)
-Samedi 11 Juillet Couleurs de l’Inde (Spectacle Les Foliklores le 12 juillet 17h)
-Samedi 18 Juillet Concert Cosmik Bal
-Samedi 25 Juillet Concert P’tit J-bus
-Samedi 22 Août Soirée comédie, Cousin Hub
-Sam 19 & Dim 20 Septembre Journées du Patrimoine rando et musique avec O’Fildéchan .
Châteauneuf-sur-Sarthe 1 Rue des Moulins Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire leshanjoues@gmail.com
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English :
Take a summer evening break near the banks of the Sarthe at Châteauneuf-sur-Sarthe.
L’événement Guinguette la Pause d’été Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Anjou bleu
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