Festival du Thomas Ranch Contigné Lieu-dit La Grand-Maison Les Hauts-d’Anjou

Le Festival du Thomas Ranch revient à Contigné du 26 au 28 juin 2026.

Amateurs de country musique et du mode de vie western, ce festival est pour vous. Rendez-vous à Contigné du 26 au 28 juin 2026 pour vivre à l’américaine et partager de supers moments avec des passionnés qui vous feront découvrir danses et musique country et randonnées de cowboys. Histoire d’être dans l’ambiance le port du chapeau et des bottes est fortement conseillé !

Retrouvez tout le programme d’animations sur le site Internet. .

Lieu-dit La Grand-Maison Contigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 50 55 90 84 thomas.ranch.festival@gmail.com

English :

The Thomas Ranch Festival returns to Contigné from June 26 to 28, 2026.

German :

Das Thomas Ranch Festival kehrt vom 26. bis 28. Juni 2026 nach Contigné zurück.

Italiano :

Il Thomas Ranch Festival torna a Contigné dal 26 al 28 giugno 2026.

Espanol :

El Thomas Ranch Festival vuelve a Contigné del 26 al 28 de junio de 2026.

