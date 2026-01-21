Habille-toi, on sort ! Exposition le Stupéfiant image Châteauneuf-sur-Sarthe Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Habille-toi, on sort ! Exposition le Stupéfiant image Châteauneuf-sur-Sarthe

Châteauneuf-sur-Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, exposition Planète 9, du vendredi 05 juin à partir de 17h au dimanche 7 juin 2026, à la salle de l’Entrepôt, Châteauneuf sur Sarthe.

Exposition à visiter

Vous avez probablement eu l’occasion de les croiser au détour d’une rue, d’un café, d’une école des Hauts d’Anjou. Luz Cartagena et Nicolas Mouvement de la compagnie Le Stupéfiant Image sont de retour pour vous présenter le fruit d’un travail mené avec les habitants des Hauts d’Anjou.

Pendant 8 semaines, ils se sont rencontrés pour inventer ensemble cette exposition animée. Les habitants se sont emparés de faits authentiques pour les détourner et les raconter à leur façon. Tous se sont prêtés au jeu de la création pour donner vie à leurs histoires sous formes de projections poétiques grâce aux outils oubliés des débuts du cinéma (lanternes magiques, fantascope, diorama…). .

Châteauneuf-sur-Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, Planet 9 exhibition, from 5pm on Friday June 05 to Sunday June 7, 2026, at the Salle de l’Entrepôt, Châteauneuf sur Sarthe.

L’événement Habille-toi, on sort ! Exposition le Stupéfiant image Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme Anjou bleu