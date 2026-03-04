La Castel Race randonnées pédestres et trails Quai de la Sarthe Les Hauts-d’Anjou

La Castel Race randonnées pédestres et trails

Amateurs sportifs, participez à la Castel Race ! Des courses et des randonnées organisées le Dimanche 12 juillet 2026 à Châteauneuf-sur-Sarthe en Anjou bleu.

La 6e édition de la Castel Race est lancée! On a hâte de vous retrouver le dimanche 12 juillet 2026.

La Castel Race sera la 4e étape du Challenge Trail Anjou Logémaine

Pour une journée sportive sur les chemins des Hauts d’Anjou. Deux distances au choix 10 km ou 23 km, décision à prendre au 6ᵉ km ( inscription unique)

Nous vous proposons 2 Trails de 10, 23 Km, 1 Randonnée de 10Km et des parcours enfants.

Et 2 Randonnées VTT de 23 et 33 Km.

Le 10 Km est support pour le Challenge Court Logémaine

Le 23 Km est support pour le Challenge Long Logémaine

Programme de la journée

– 8h30 Départ des randonnées VTT

– 9h00 Départ des Trails

– 9h05 Départ de la Randonnées Pédestres (Organisée avec Les Randonneurs du Haut Anjou)

– 11h00 Départ des courses enfants .

Quai de la Sarthe Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 27 60 00 castelrace49@gmail.com

English :

Sports enthusiasts, take part in the Castel Race! Races and rides organized on Sunday, July 12, 2026 at Châteauneuf-sur-Sarthe in Anjou Bleu.

