Habille-toi on sort festival du HA ! Châteauneuf-sur-Sarthe Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Habille-toi on sort festival du HA ! Châteauneuf-sur-Sarthe

Châteauneuf-sur-Sarthe Bord de rivière Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre du festival du HA, les spectacles de rues animeront les bords de rivière de Châteauneuf-sur-Sarthe, le vendredi 29 mai à partir de 19 au samedi 30 mai à partir de 15h30.

Pour sa 4e année, le HA ! s’installe en bord de rivière à Châteauneuf-sur-Sarthe. 5 propositions artistiques et un programme concocté avec de nombreux complices qui débutera par une soirée aérienne le vendredi… et se poursuivra par une palette de rires le samedi.

Et toujours le bar et la restauration sur place pour vous accueillir avec gourmandise.

PLAYGROUND

COLLECTIF PRIMAVEZ

Playground, solo lunaire et chaleureux de Miguel Rubio, mêlant mât chinois et cirque acrobatique mais aussi danse, mime et beaucoup d’humour. À la fois comique et attachant, à la limite de l’absurde, ce personnage arrivera t’il à s’élever à plus de 8 mètres de haut ?

Basé sur un système d’accroches collaboratives, il cherchera la participation active des spectateurs… Un spectacle qui joue avec le public, le taquine, l’enlace…

CAILLASSE

COMPAGNIE DU GUICHET

Théâtre clown pour toute la famille Caillasse nous plonge dans l’histoire des révoltés de toutes les époques, des lanceurs de pavés, de cailloux, de caillasse. Avec un humour délirant et corrosif, les deux artistes mêlent jeu et acrobatie, chant a cappella et percussions de ferrailles dans

un spectacle à l’univers grinçant où la malice et la poésie sont omniprésentes.

TRIP À L’HÉLIUM

COMPAGNIE ARTBIGÜE

Pour les ado-adultes

C’est l’histoire d’une femme, Françoise, qui vient de recevoir LA médaille du mérite au travail. C’est un grand jour pour elle, mais pas que… C’est un spectacle qui fait rire, c’est un spectacle qui libère, c’est un spectacle vidange, mais pas que … C’est un spectacle d’une humaine pour les humains… et peut être pour les lapins aussi… Bref comment passer du Tripalium au trip à l’hélium en 45 minutes !!!

VAMOS A BAILAR !

L’ORCHESTRE DES MONDES

Vamos a bailar, épisode 2 !

L’Orchestre des Mondes continue son périple à travers les musiques cubaines pour un voyage au coeur des rythmes traditionnels de la santeria et de la rumba cubaine à travers les arrangements originaux du tromboniste Fidel Fourneyron, caliente !

LE BAL DE PROMO

COMPAGNIE RAM DAM

Comme une boum de fin de festival

Plongée festive dans un bal de promo à l’américaine tubes cultes, confettis, paillettes et nostalgie joyeuse pour une nuit où tout devient possible. Costumé pour l’occasion, vous devenez acteur de cette soirée pas comme les autres. DJ Magnusson, en chef d’orchestre de vos souvenirs, balance les tubes imparables des dernières décennies, projetés en grand, tandis qu’un fond vert vous propulse directement au cœur des clips cultes. Oui, vous devenez les stars de la fête. Ici, tout devient possible, même ce que vous n’osiez pas imaginer. .

Châteauneuf-sur-Sarthe Bord de rivière Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the HA Festival, street performances will be staged along the banks of the Châteauneuf-sur-Sarthe river, from 19:00 on Friday May 29 to 15:30 on Saturday May 30.

