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Chouette, un jeu d’enfants – Mes premiers pas au cinéma !, Le Grand Sud, Lille

mercredi 30 septembre 2026 · Le Grand Sud · Lille

Chouette, un jeu d’enfants – Mes premiers pas au cinéma !, Le Grand Sud, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Le Grand Sud
Adresse
Rue de l'Europe, 59000 Lille
Ville
59155 Lille
Département
Nord
Tarif
Réservation pour les groupes

Chouette, un jeu d’enfants – Mes premiers pas au cinéma ! Mercredi 30 septembre, 10h00 Le Grand Sud Nord

Réservation pour les groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00

Mes premiers pas au cinéma vous donnent rendez-vous au Grand Sud pour une matinée de courts métrages « Chouette, un jeu d’enfants » !
Un doux moment à partager suivi d’un atelier parents-enfants, d’un Mini-Quiz. La médiathèque de Lille-Sud vous proposera également un espace lecture pour prolonger la découverte !

Tarifs Gratuit
Mercredi 30 septembre, 10 h
Accueil du public à partir de 9 h 30
À partir de 4 ans
Réservation uniquement pour les groupes, par e-mail cbrochart@cineligue-hdf.org

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Matinée programmée par l’association CinéLigue Hauts de France dans le cadre de Mes premiers pas au cinéma.
En partenariat avec la médiathèque de Lille-Sud.

Le Grand Sud Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « cbrochart@cineligue-hdf.org »}] [{« link »: « mailto:cbrochart@cineligue-hdf.org »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places
Projection de quatre courts métrages produits en Région par les Films du Nord suivie d’un Mini-Quiz et d’un atelier parents-enfants et d’un espace de lecture par la Médiathèque de Lille-Sud

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