Chouette, un jeu d’enfants – Mes premiers pas au cinéma !, Le Grand Sud, Lille
mercredi 30 septembre 2026 · Le Grand Sud · Lille
Informations pratiques
Chouette, un jeu d’enfants – Mes premiers pas au cinéma ! Mercredi 30 septembre, 10h00 Le Grand Sud Nord
Réservation pour les groupes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00
Mes premiers pas au cinéma vous donnent rendez-vous au Grand Sud pour une matinée de courts métrages « Chouette, un jeu d’enfants » !
Un doux moment à partager suivi d’un atelier parents-enfants, d’un Mini-Quiz. La médiathèque de Lille-Sud vous proposera également un espace lecture pour prolonger la découverte !
Tarifs Gratuit
Mercredi 30 septembre, 10 h
Accueil du public à partir de 9 h 30
À partir de 4 ans
Réservation uniquement pour les groupes, par e-mail cbrochart@cineligue-hdf.org
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Matinée programmée par l’association CinéLigue Hauts de France dans le cadre de Mes premiers pas au cinéma.
En partenariat avec la médiathèque de Lille-Sud.
Le Grand Sud Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « cbrochart@cineligue-hdf.org »}] [{« link »: « mailto:cbrochart@cineligue-hdf.org »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places
Projection de quatre courts métrages produits en Région par les Films du Nord suivie d’un Mini-Quiz et d’un atelier parents-enfants et d’un espace de lecture par la Médiathèque de Lille-Sud
Lille Cinéligue
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