Christine Salem + Etran de l’Aïr, La Barakason, Rezé

Informations pratiques

Christine Salem + Etran de l’Aïr Mardi 13 octobre, 20h00 La Barakason Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00

Autour de la voix grave et habitée de Christine Salem, des musiciennes d’exception mêlent héritage ancestral, énergie féminine et audace créative. Sur scène, leurs identités s’entrelacent et font résonner les rythmes de La Réunion en célébrant la résistance, la sororité et la liberté.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/christine-salem-etran-de-lair/ »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Rényon, c’est l’appel de Christine Salem : cinq femmes, une scène, et un Maloya chargé d’histoire, qui danse avec le jazz et le rock.

Alexandre Lacombe