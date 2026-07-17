Christine Zayed, la Palestine au coeur | Carte blanche à Attacafa, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Christine Zayed, la Palestine au coeur | Carte blanche à Attacafa Dimanche 22 novembre, 15h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T16:00:00+01:00

Le projet musical de Christine Zayed est une exploration profondément personnelle, enracinée en Palestine, transformée en un langage universel de connexion. À travers l’expression d’émotions profondes et d’expériences humaines partagées, il cherche à établir des liens tout en honorant l’essence authentique des traditions musicales héritées.

Le projet est principalement influencé par la musique arabe classique, en particulier le maqam (l’art de l’improvisation modale arabe), et la poésie palestinienne contemporaine. Il puise également son inspiration dans une large gamme de répertoires musicaux, fusionnant des chansons levantines traditionnelles avec des influences de cultures proches et lointaines.

Au cœur du projet se trouve une exploration approfondie du Qanoun, un instrument polyvalent, à la fois mélodique, harmonique et percussif. Son son riche et dynamique offre un contraste saisissant avec les techniques vocales de la musique arabe, en faisant le compagnon idéal pour la profondeur expressive du projet

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/10-ans-christine-zayed/ »}]

Le projet musical de Christine Zayed est une exploration profondément personnelle, enracinée en Palestine, transformée en un langage universel de connexion.

Marine PIerrot Detry