Informations pratiques

Chartres

Christmas Session Concert du Conservatoire

10 rue Maurice Hallé Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12 22:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Concert de musiques actuelles Jazz

Le département jazz et musiques actuelles clôture l’année en musique avec la Christmas Session, héritière du traditionnel bœuf de Noël. Le Big Band et les ateliers des différentes classes montent sur scène pour un programme spontané et généreux, mêlant standards, découvertes et improvisations. Un moment convivial et festif, où l’énergie collective des élèves et de leurs professeurs fait souffler un esprit de fête résolument vivant sur la fin d’année. .

10 rue Maurice Hallé Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Contemporary music concert? Jazz

L’événement Christmas Session Concert du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES