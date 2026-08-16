Christmas Session Concert du Conservatoire Chartres
samedi 12 décembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Christmas Session Concert du Conservatoire
10 rue Maurice Hallé Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12 22:30:00
Date(s) :
2026-12-12
Concert de musiques actuelles Jazz
Le département jazz et musiques actuelles clôture l’année en musique avec la Christmas Session, héritière du traditionnel bœuf de Noël. Le Big Band et les ateliers des différentes classes montent sur scène pour un programme spontané et généreux, mêlant standards, découvertes et improvisations. Un moment convivial et festif, où l’énergie collective des élèves et de leurs professeurs fait souffler un esprit de fête résolument vivant sur la fin d’année. .
10 rue Maurice Hallé Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Contemporary music concert? Jazz
L’événement Christmas Session Concert du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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