Christophe Hondelatte Roubaix

Roubaix

Christophe Hondelatte

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:00:00

fin : 2027-03-23 21:15:00

Date(s) :

2027-03-23

En 1974, la petite Marie-Dolorès Rambla est enlevée. Christian Ranucci est arrêté, avoue, puis se rétracte. Devenue le symbole d’une justice potentiellement faillible, notamment après la parution de la contre-enquête Le Pull-over rouge, cette affaire n’a jamais cessé de semer le doute.

Seul en scène, porté par sa voix grave et hypnotique, le célèbre conteur redonne vie aux faits et aux zones d’ombre. Loin d’une simple lecture, ce face-à-face troublant se veut vivant et interactif le public ne se contente pas d’écouter, il participe. Un baptême du feu théâtral captivant !

En 1974, la petite Marie-Dolorès Rambla est enlevée. Christian Ranucci est arrêté, avoue, puis se rétracte. Devenue le symbole d’une justice potentiellement faillible, notamment après la parution de la contre-enquête Le Pull-over rouge, cette affaire n’a jamais cessé de semer le doute.

Seul en scène, porté par sa voix grave et hypnotique, le célèbre conteur redonne vie aux faits et aux zones d’ombre. Loin d’une simple lecture, ce face-à-face troublant se veut vivant et interactif le public ne se contente pas d’écouter, il participe. Un baptême du feu théâtral captivant ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

In 1974, little Marie-Dolorès Rambla was kidnapped. Christian Ranucci was arrested, confessed, and then recanted. Having become a symbol of a potentially fallible justice system—particularly after the publication of the counter-investigation *Le Pull-over rouge*—this case has never ceased to cast doubt.

Alone on stage, carried by his deep, hypnotic voice, the famous storyteller brings the facts and the gray areas back to life. Far from a simple reading, this unsettling face-to-face encounter is designed to be lively and interactive: the audience doesn’t just listen—it participates. A captivating theatrical baptism by fire!

L’événement Christophe Hondelatte Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme