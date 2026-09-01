Informations pratiques

« Les films sont-ils les cadavres des cinéastes qui les ont tournés, je veux dire, les prémices de leur propre dépouille ? Un bout déjà mort, qu’ils offrent encore vivants. Les cinéastes vendent-ils leur peau bien avant de mourir ? Si bien que le jour où on soulève leurs cercueils, la charge paraît légère aux porteurs, inhabituellement légère comme si c’était une moitié d’homme, un quart pour les plus grands d’entre eux, qui tenait là et restait à ensevelir. » Christophe Honoré, Le Livre pour enfants, Éditions de l’Olivier, 2005

La Maison des Arts & de la Création a l’honneur d’accueillir l’artiste Christophe Honoré comme titulaire de la Chaire Cinéma en 2026-2027. Lors de cette leçon inaugurale (suivie d’un échange avec le public), il ouvrira un cycle exceptionnel consacré à la question de l’auteur au cinémaet, plus largement, dans les arts narratifs et scéniques.

Cinéaste, mais aussi écrivain, dramaturge et metteur en scène parmi les plus prolifiques de sa génération, Christophe Honoré interrogera la figure de l’auteur à partir de sa propre pratique, de son histoire artistique et de ses collaborations au long cours.

Cette rencontre inaugurale posera les bases d’un enseignement intitulé “Expérimenter la place de l’auteur/autrice”, au cours duquel des étudiantes et étudiants seront invité(e)s à explorer la notion d’auteur à travers l’écriture, la direction artistique et la réalisation d’une très courte vidéo. À partir de matériaux communs, ils expérimenteront les frontières entre intention individuelle, création collective et contribution des interprètes.

La rencontre sera co-animée par Xavier Lardoux, enseignant à Sciences Po, aujourd’hui à la direction de l’École nationale supérieure de cinéma La CinéFabrique et ancien directeur du CNC, aux côtés d’une étudiante, avant de se conclure par un temps d’échanges avec le public.

Après Claire Denis, Mathieu Amalric et Alice Diop, Christophe Honoré donne sa leçon inaugurale en tant que titulaire de la Chaire Cinéma de la Maison des Arts & de la Création de Sciences Po pour l’année 2026-2027.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 17h30 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T20:30:00+02:00

fin : 2026-09-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T17:30:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00

Sciences Po 13 rue de l’université 75007 Amphithéâtre Jean MoulinParis

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lecon-inaugurale-de-christophe-honore-suis-je-lauteur-de-mes-films-1993594382464?aff=agendaparis



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