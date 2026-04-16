CHROMATIC FESTIVAL- KALEIDO BAR Montpellier

Montpellier

CHROMATIC FESTIVAL- KALEIDO BAR

2 Rue Jules Latreilhe Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

Le Kaleido Bar a ouvert avec l’ambition d’être un lieu d’échanges au service d’artistes originaux, émergeants et alternatifs. Si la part belle est faite à la musique électronique, l’esprit du lieu est de favoriser les mélanges qui font la richesse de ce qui nous entoure.

Le Kaleido Bar a ouvert avec l’ambition d’être un lieu d’échanges au service d’artistes originaux, émergeants et alternatifs. Si la part belle est faite à la musique électronique, l’esprit du lieu est de favoriser les mélanges qui font la richesse de ce qui nous entoure.

Pour fêter ses 1 an, le Kaleido Bar organise le CHROMATIC FESTIVAL afin de partager ce qui nous fait vibrer, la diversité des styles, dans la bonne humeur, la bienveillance, pour que tout le monde reparte avec un énorme sourire sur son visage.

De nombreux invité(e)s et habitué(e)s des lieux seront présents lors de ce festival qui se déroulera les vendredi 1 et samedi 2 mai 2026.

Dès l’ouverture à 18h, vous aurez l’opportunité de découvrir des stands d’artistes locaux, de faire du shopping de fripes et pourquoi pas vous faire tatouer par le studio Une pensée à ma mère .

La soirée s’enchaine ensuite avec des événements festifs variés et originaux.

Vendredi 01/05 (18h-1h) On mélange les styles entre acoustique et musique électronique

• 20H concert mêlant soul et rap avec AIDA et MASTA BIB’Z

Quand la soul aérienne et émotionnelle rencontre la trap lourde et insolente. Leur dénominateur commun ? L’authenticité et l’introspection. Malgré des univers musicaux qui semblent éloignés, une complicité unique unit ces deux artistes et crée un pont entre leurs styles, offrant une expérience musicale rare et intense.

• 21H défilé de mode avec les créateurs RONALD ZERPA et CARLOS PALACCI

Une célébration de la créativité latino-américaine au cœur de la France. Deux créateurs, originaires du Venezuela et de Colombie se réunissent sur un même défilé, où chacun dévoilera sa vision et son talent lors d’une soirée unique.

• 21H30 concert mêlant pop et drum’n bass avec MERILLIA et SAINT-DROP

Inspirée par l’intensité de Mylène Farmer et l’énergie brute de la scène électro, MERILLIA façonne un univers aérien, sombre et sensuel, où chaque morceau oscille entre vertige et apesanteur. Avec le compositeur SAINT-DROP, ils forment un duo fusionnel, sculptant une signature sonore immersive et texturée.

• 22H-1H DJ set House par ALXIO et improvisations au micro par la chanteuse LOUNA

Deux Dj producteurs pour un set électronique et mélodique, où les textures se croisent et montent en tension. Un dialogue entre rythmes, voix et machines.

Samedi 02/05 (18h-fermeture exceptionnelle à 2h) House Music all night long

Ambiance paillettes et couleurs, on danse, on ondule dans la bonne humeur. DJ SETS House, vibrants et solaires avec les DJs

• DEJAVU (Collectif 3.0 Records)

• MACO (Collectif Bien Aimer Music) en B2B avec CLEMENCE

• MR WILSON

• THE HIGH NESTS

Performances sexy, gogos avec MOON, RONALD et la drag LILLITH pour vous entrainer et vous faire tourner la tête sur le dance floor.

Informations pratiques

La plupart des événements musicaux auront lieu dans le sous-sol du Kaleido.

Une participation prix libre sera demandée au bénéfice des artistes (prix conseillé 5€ par jour).

Restauration disponible sur place et nombreux goodies et cadeaux à gagner lors de la soirée. .

2 Rue Jules Latreilhe Montpellier 34000 Hérault Occitanie kaleido.bar@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Kaleido Bar opened with the ambition of being a place of exchange at the service of original, emerging and alternative artists. While the focus is on electronic music, the spirit of the place is to encourage the mixes that make up the richness of what surrounds us.

L’événement CHROMATIC FESTIVAL- KALEIDO BAR Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER