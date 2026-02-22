VUE ROYALE DEPUIS L’ARC Montpellier

VUE ROYALE DEPUIS L’ARC

Vous en rêviez, l’office du tourisme de Montpellier l’a fait ! Venez gravir les 90 marches qui vous mèneront au sommet de l’arc de triomphe de la ville.

Visite en français

Depuis la terrasse de ce monument du XVIIème siècle honorant le règne de Louis XIV, contemplez un magnifique panorama sur Montpellier et ses alentours, laissez-vous conter l’histoire de la place du Peyrou et de l’impressionnante statue du roi soleil par notre guide et ne résistez pas à l’envie de repartir avec un selfie…royal !

Une expérience inoubliable pour toute la famille à petit prix.

Réservation obligatoire

Durée: 30 min

Tarif: 5€/personne

Rendez-vous 10 minutes avant au pied de l’Arc de triomphe , rue foch côté Palais de Justice

Départ toutes les 30 minutes pendant 3h

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card (1 adulte plein tarif peut être accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum en gratuité . Les autres enfants devront être accompagnés d’un autre adulte au format plein tarif )

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

English :

You dreamed of it, the Montpellier tourist office has done it! Come and climb the 90 steps that will take you to the top of the city’s triumphal arch.

