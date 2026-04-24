Chut : c’est l’heure des confidences, Café Théâtre Drôle de Scène, Bordeaux

Chut : c’est l’heure des confidences 12 – 14 juin Café Théâtre Drôle de Scène Gironde

Tarif unique: 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T21:15:00+02:00 – 2026-06-12T22:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T19:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00

Chut. Parce qu’avant de parler, il faut écouter. Parce que certaines vérités ne se disent qu’à voix basse. Chut est un spectacle de monologues et d’interscènes, où les voix se succèdent, se croisent, se frôlent. Des paroles drôles, sensibles, parfois crues, parfois tendres, toujours sincères. Ici, on parle de soi, des autres, de ce qui déborde, de ce qui reste coincé, de ce qui finit par tomber. Chut, comme une invitation au silence. Mais aussi chute, comme la chute d’un texte, le moment précis où tout bascule, où le sens surgit, où la vérité frappe. Sur scène, les corps prennent le risque de la chute libre : être seul face au public, s’élancer dans un monologue, accepter le vertige, l’exposition, l’instant fragile où tout peut arriver. Chut est un espace de confidences. Un endroit où les mots pèsent, où ils libèrent, où ils tombent juste.

Café Théâtre Drôle de Scène 39 rue Paul Verlaine Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/spectacle/chut-401117 »}]

Chut est un espace de confidences. Un endroit où les mots pèsent, où ils libèrent, où ils tombent juste.