Ciao l’artiste !, Médiathèque Alfred Kastler, Bandol

Informations pratiques

Ciao l’artiste ! Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Alfred Kastler Var

À partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Apprends à faire un montage de ta propre photo à l’espace multimédia, puis monte à l’espace jeunesse pour créer ton décor italien et y incorporer ta photo !

Médiathèque Alfred Kastler 11 rue des Ecoles 83150 Bandol Bandol 83150 Le Moulin à vent Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 29 12 56 [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 29 12 65 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bandol.fr »}]

Biblis en folie 2026

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