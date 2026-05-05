Ciclic Animation – « Le Tour du monde en 4 courts métrages » : en présence d’Elsa Duhamel, réalisatrice à Vendôme Mardi 2 juin, 00h00 Ciclic Animation3 Allee le Yorktown Loir-et-Cher

0,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T00:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-02T00:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:00+02:00

Tel une échappée à travers le monde, ce programme de courts métrages ouvre les frontières et les regards, voyageant du Vietnam à l’Iran en passant par la jungle, sans oublier un détour par une planète bien étrange. Ciclic Animation – « Le Tour du monde en 4 courts métrages » : en présence d’Elsa Duhamel, réalisatrice à Vendôme. Cette séance s’adresse à celles et ceux qui ont manqué la première diffusion de ce programme le 30 septembre 2025 au Foyer des Jeunes Travailleurs Clémenceau et qui auraient envie de se rattraper, et à tous les curieux et curieuses qui seront tentés de revoir ces films en profitant d’un petit bonus proposé par notre invitée Elsa Duhamel ! Projection suivie d’une rencontre avec Elsa Duhamel, réalisatrice de Bach-Hông. Elsa évoquera également son projet en cours de série animée, Pouic et Pica. A partir de 12 ans. Sur réservation.

Ciclic Animation3 Allee le Yorktown 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Tel une échappée à travers le monde, ce programme de courts métrages ouvre les frontières et les regards, voyageant du Vietnam à l’Iran en passant par la jungle, sans oublier un détour par une planète Cinéma