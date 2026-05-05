Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Rendez-vous aux jardins, VendômeParc Ronsard, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Rendez-vous aux jardins Samedi 6 juin, 00h00 VendômeParc Ronsard Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Rendez-vous aux jardins Thème national « La vue » Rendez-vous aux jardins. Thème national « La vue », samedi 6 juin : le parc Ronsard. En mêlant botanique et vues anciennes, explorez l’ancien jardin et la cour de récréation du collège des Oratoriens, devenu parc public. Visite par Hugues Aufranc, ingénieur paysagiste de la Ville de Vendôme. 15h – RV : Devant l’entrée de la mairie – Visite gratuite – durée : 1h.

VendômeParc Ronsard 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

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